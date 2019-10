VIDEO. Buschauffeur remt met opzet keihard waardoor jongetje tegen de voorruit vliegt

Een Amerikaanse buschauffeur is opgepakt nadat hij opzettelijk op de rem ging staan en een jongen bijgevolg met zijn hoofd tegen de voorruit botste. De jongen liep verwondingen op aan zijn hoofd en heup.

Het tafereel speelde zich dinsdag af. Buschauffeur Jamie Tellez reed rond in Mesa (Arizona) toen hij zag hoe een jongetje iets op de grond gooide. Hij gaf de deugniet een uitbrander en ging vol op de rem staan. Een vriend van het jongetje vloog daardoor met zijn hoofd tegen de voorruit, wat een barst in het glas veroorzaakte.

De 50-jarige man trok het jongetje vervolgens bij zijn rugzak naar achteren, terwijl hij “Ik geef je een pak rammel” schreeuwde. Even later stapten de twee jongens van de bus.

Kindermishandeling

Het jongetje dat tegen de voorruit vloog, vertelde zijn ouders wat er gebeurd was en zij contacteerden de politie. Ze gaven aan dat de buschauffeur helemaal niet had omgekeken naar de jongen en de ouders niet had ingelicht over het incident. De jongen raakte bovendien gewond aan het hoofd en de heup.

Tellez werd opgepakt en beschuldigd van kindermishandeling, bedreiging, roekeloos rijden en het in gevaar brengen van mensen. Hij werd op borg vrijgelaten, maar moet een enkelband dragen tot hij op 23 oktober voor de rechtbank verschijnt.