Justin Bieber mag geen gewoon bier meer drinken

Justin Bieber moet de gewone pintjes voortaan aan de kant laten staan. De zanger heeft ontdekt dat hij allergisch is aan gluten en mag dus enkel nog glutenvrij bier drinken.

Stel je het even voor: een dokter vertelt je dat je best nooit meer gewone pintjes drinkt. Wat zou jij dan doen? Justin Bieber kiest ervoor om te balen, maar ook meteen naar een oplossing te zoeken. De zanger van ‘Baby’ heeft recent ontdekt dat hij allergisch is aan gluten en dat bier voor hem dus een no go is. Gelukkig heeft hij al een lekker alternatief gevonden, laat hij weten op zijn Instagram Stories.

“Dit is echt balen, ik blijk allergisch te zijn voor gluten. Geen Corona’s meer dus, tenzij ze deze jongens glutenvrij weten te maken. Al met al geen beste dag vandaag”, schrijft de Biebs. “Maar dit Omission-bier is echt zalig.” Het product van de Omission Brewing bevat geen gluten.

Hond met miljoen volgers

Bieber deed ook nog een opvallende oproep via zijn Stories. Hij vroeg zijn fans om de accounts van zijn huisdieren te volgen. Die beantwoordden zijn vraag massaal, waardoor zijn hondje Oscar al bijna een miljoen volgers heeft en zijn katten Sushi en Tuna al rond een half miljoen zitten.