Turkse inval in Syrië – Turkije heeft controle over belangrijke snelweg

Het Turkse leger rukt steeds verder op in het noorden van Syrië. Het zou intussen al 30 à 35 kilometer het land zijn binnengedrongen en de controle hebben verworven over een belangrijke snelweg. “Hierdoor zijn verschillende gebieden onder controle van de Koerden van elkaar afgesloten”, bevestigt het Turkse ministerie van Defensie zondag.

Het gaat om de snelweg M-4 die van het westen naar het oosten loopt en verschillende steden onder controle van de Koerdische YPG met elkaar verbindt. Langs deze weg loopt de bevoorrading voor de Koerdische troepen. Ook de stad Tal Abyad zou al onder controle zijn van de Turken.

Voor de Turken is YPG een terroristische organisatie. Het Westen werkte wel samen met deze Koerdische militie in de strijd tegen IS. Turkije wil met zijn militaire operatie -die zondag de vijfde dag is ingegaan- een zogenaamde “neutrale zone” installeren aan zijn zuidelijke grens. De bedoeling zou zijn om er een deel van de 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen die Turkije opvangt, te huisvesten.

Sinds de start van de Turkse gevechten in het noorden van Syrië, zijn naar schatting 130.000 mensen op de vlucht geslagen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten vielen er ook al zeker 52 doden onder de burgerbevolking. Volgens Erdogan werden er 440 strijders van YPG gedood, raakten er 26 gewond en werden er 24 gevangen genomen.

