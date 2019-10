Syrische Koerden heroveren grensstad op Turkse troepen

De Syrische Koerden hebben het grensstadje Ras al-Ain heroverd op het Turkse leger. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, een organisatie die de burgeroorlog in Syrië monitort, vandaag. Een dag eerder had Turkije geclaimd dat het Ras al-Ain had veroverd bij zijn invasie in het noordoosten van Syrië. De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een militaire coalitie onder leiding van de Koerden, kreeg opnieuw controle over het grootste deel van Ras al-Ain bij een tegenaanval tegen de Turkse troepen en hun bondgenoten. In het kamp van de Turken vielen zeker zeventien doden, bij de SDF vier, zegt het Observatorium.

Turkije lanceerde zijn invasie woensdag. De militaire operatie is volgens Turkije gericht tegen Koerdische milities en extremisten van terreurbeweging IS. Ras al-Ain ligt op een belangrijke bevoorradings- en transportroute tussen de stedelijke centra van Tell Abyad in het westen en Kamishli in het oosten. Die centra worden gecontroleerd door SDF-troepen.

De SDF en de geallieerde milities zijn gelinkt aan de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK), die een opstand in Turkije leidt. De Turkse invasie kan rekenen op afwijzende reacties in de Arabische en Westerse wereld. Niet alleen dreigt terreurgroep IS te herrijzen, er dreigt ook een diepe humanitaire crisis te ontstaan.

Zeker 130.000 bewoners zijn op de vlucht geslagen voor het geweld, zegt een VN-agentschap. De watervoorraad in de noordoostelijke stad al-Hassakeh en omgeving slinkt in sneltempo, zegt het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de VN.

bron: Belga