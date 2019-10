In Antwerpen heeft de politie zondagavond een verdachte opgepakt voor de dodelijke steekpartij eerder op de avond in de buurt van de Stadswaag. Dat meldt het Antwerpse parket, dat voorlopig niet meer details prijsgeeft. Bij het incident werd een 88-jarige vrouw op straat neergestoken. Ze overleed later in het ziekenhuis. De politie zette de Stadswaag af en ging op zoek naar de dader. Dat heeft dus geresulteerd in de arrestatie van een verdachte.

bron: Belga