Parijs-Tours – Wallays glundert na tweede zege: “Fantastisch om het seizoen zo te eindigen”

Jelle Wallays heeft zijn tweede overwinning beet in Parijs-Tours. Na 2014, toen hij Thomas Voeckler klopte in een sprint-à-deux, soleerde hij zondag naar de zege. Soren Kragh Andersen trok in de aanval op 70 km van het eind en de winnaar van vorig jaar in Parijs-Tours kreeg Boy van Poppel met zich mee. Snel verzamelden ze 50 seconden, al moest de Nederlander er wel af op een helling. Jelle Wallays besefte het gevaar en trok in de tegenaanval. Hij raapte de Deen op, die reed lek en dus moest Wallays nog ruim 40 km alleen op pad. “Het was zeker niet de bedoeling om zo vroeg al alleen te gaan”, gaf hij mee in het flashinterview. “Ik hoopte dat er nog wat andere jongens mee zouden gaan, maar dat gebeurde niet. Dan zat ik bij Andersen en die reek lek. Plots was ik alleen en dus zat er niets anders op dan solo verder te gaan. Nu goed, ik had een goed gevoel van bij de start, al een paar weken eigenlijk en naar deze koers toegewerkt. Op een gegeven moment moet je er dan gewoon vol voor gaan en gelukkig met een ‘happy end’.”

In 2014 versloeg Wallays de Fransman Thomas Voeckler in de sprint. Kan hij de zege van toen vergelijken met die van zondag? “Neen, dit is helemaal anders. Toen zat ik in een vroege vlucht, hadden we de hele dag meewind en was het nog zonder die onverharde stroken. Vandaag blies de wind bijna de hele dag tegen en was er ook even zijwind, waardoor het op waaiers werd getrokken. Dat maakte de koers veel harder.”

“Deze zege betekent veel voor mij, zeker na zo’n seizoen waarin het heel vaak fout liep en ik mijn doelen niet haalde. Ik miste het voorjaar door die zware valpartij in San Juan, daarna viel ik net naast de Tourselectie, werd ik ziek in de Vuelta. Er was veel tegenslag, maar nu, in deze koers, die ik ook al won bij de beloften, win ik wel en het is heel fijn om het seizoen op een positieve manier te eindigen.”

bron: Belga