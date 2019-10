Jelle Wallays schiet voor de tweede keer raak in Tours

Jelle Wallays (Lotto Soudal) heeft vandaag de 113e editie van Parijs-Tours (1.BC) op zijn naam geschreven. De dertigjarige West-Vlaming haalde het na 217 kilometer tussen startplaats Chartres en de aankomst in Tours solo voor de Nederlander Niki Terpstra (Total-Direct Energie) en Oliver Naesen (AG2R La Mondiale). Wallays reed vijftig kilometer solo in de aanval. Het is voor de renner van Lotto Soudal zijn tweede zege in de Franse najaarsklassieker. Eerder triomfeerde hij al eens in 2014. Wallays is op de erelijst de opvolger van de Deen Sören Kragh Andersen. Die waagde net voor de uitval van Wallays nog zijn kans, maar zag door een lekke band zijn zegekansen in rook opgaan.

‘Speedy Wally’ reed de laatste jaren al een mooie erelijst bij elkaar. Behalve twee maal Parijs-Tours won hij ook al een etappe in de Ronde van Spanje (2018), Dwars door Vlaanderen (2014), de Omloop van het Houtland (2014) en de GP Cerami (2016).

bron: Belga