Geraldine Chaplin ontvangt carrièreprijs op Film Fest Gent

Actrice Geraldine Chaplin, dochter van filmicoon Charlie Chaplin, heeft op zondagavond op Film Fest Gent de Joseph Plateau Honorary Award in ontvangst genomen. Met deze oeuvreprijs werd ze door de inrichters gelauwerd voor haar “bijzondere bijdrage aan de filmkunst en haar indrukwekkende palmares”. De Amerikaans-Brits-Spaanse Geraldine Chaplin nam haar carrièreprijs in ontvangst voor de première van ‘The Barefoot Emperor’, de politieke satire van Peter Brosens en Jessica Woodworth waarin Chaplin een dubbelrol vertolkt.

Geraldine Chaplins acteercarrière omspant meer dan 50 jaar en haar filmografie bevat meer dan 150 filmtitels. Chaplin brak bij het grote publiek door dankzij haar rol als Tonya in ‘Doctor Zhivago’ in 1965.

Het lijstje van grote namen uit de filmwereld met wie ze daarna samenwerkte, is lang: Robert Altman (‘Nashville’), Martin Scorsese (‘The Age of Innocence’), Jodie Foster (‘Home for the Holidays’), Pedro Almodóvar (‘Hable con Ella’), Claude Lelouch (‘Les uns et les autres’), Jacques Rivette (‘L’amour par terre’), Jane Birkin (‘Les Boites’), Alain Resnais (‘La vie est un roman’), Juan Antonio Bayona (‘Jurassic World: Fallen Kingdom’), enzovoort. In ‘Chaplin’, de biografische film van Richard Attenborough uit 1992, vertolkte ze de rol van haar eigen grootmoeder. Verder heeft ze ook meegewerkt aan talloze producties op Broadway.

