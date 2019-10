Amerikaans 15-jarig fenomeneen Cori Gauff wint eerste WTA-toernooi

Cori Gauff (WTA-110) heeft vandaag in het Oostenrijkse Linz (hardcourt/250.000 dollar) op 15-jarige leeftijd haar eerste WTA-toernooi op zak gestoken. Ze begon als lucky loser aan het toernooi, maar klopte in de finale de Letse Jelena Ostapenko (WTA-72) met 6-3, 1-6 en 6-2 na 1 uur en 39 minuten tennis. Het was op Wimbledon dat Gauff zich dit jaar voor het eerst toonde aan het grote publiek door het verrassend tot in de achtste finales te schoppen. In Linz betwistte ze haar eerste finale, en meteen was het prijs. Ostapenko is nochtans niet de minste, want ze won in 2017 nog Roland-Garros.

bron: Belga