Tyfoon Hagibis gaat zaterdag rond de middag aan land in Japan

Supertyfoon Hagibis gaat zaterdag rond de middag (Belgische tijd) aan land in Japan. Meteorologen waarschuwen voor recordhoeveelheden regen in het oosten en het centrum van het land, wat gepaard zal gaan met overstromingen en modderstromen. De orkaan wordt vergeleken met een exemplaar dat in 1958 het leven kostte aan meer dan 1.200 mensen. Het oog van de storm bevindt zich ongeveer 200 kilometer ten zuiden van de kust van de centraal gelegen stad Hamamatsu. In de nacht van vrijdag op zaterdag verplaatste Hagibis zich aan 30 kilometer per uur richting noord-noordoost, wat gepaard ging met gemiddelde windsnelheden van 162 kilometer per uur en pieken tot 216 kilometer per uur.

De tyfoon laat zich nu al gevoelen in sommige streken van Japan. In de stad Ichihara, ten oosten van de hoofdstad Tokio, kwam een persoon om het leven toen zijn auto over de kop ging. Vijf mensen raakten gewond toen een tornado het gebied teisterde. Eén huis werd vernield, van verschillende andere werd het dak weggeblazen.

Meer dan 1.600 vluchten zijn geannuleerd. Heel wat treinen rijden niet. Twee wedstrijden van de wereldbeker rugby die zaterdag gepland stonden, zijn geschrapt, en de kwalificaties voor de Grote Prijs van Japan in de Formule 1 in Suzuka zijn verplaatst van zaterdag naar zondag.

