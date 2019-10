Ronde van Lombardije – Vueltawinnaar Primoz Roglic topfavoriet in laatste monument van het seizoen

Primoz Roglic start zaterdag in Bergamo als topfavoriet aan de 113e editie van de Ronde van Lombardije, het laatste monument van het seizoen. De 30-jarige Sloveen won in september de Ronde van Spanje en bewees afgelopen week zijn topvorm met zeges in de Giro dell’Emilia en de Tre Valli Varesine. De Ronde van Lombardije rijdt de voormalige schansspringer voor de derde keer. In 2017 werd hij 40e, in 2018 17e. De meeste tegenstand voor Roglic wordt verwacht van de Canadees Michael Woods, zaterdag tweede in Emilia en woensdag winnaar van Milaan-Turijn, de Spanjaard Alejandro Valverde, tweede in de GP Beghelli en Turijn, en de Colombiaan Egan Bernal, donderdag winnaar van de Gran Piemonte. Bernal kan na wielergrootheden Fausto Coppi, Eddy Merckx en Bernard Hinault de vierde renner in de geschiedenis worden die in hetzelfde jaar de Tour de France en Il Lombardia wint.

De winnaar van vorig jaar is er niet bij. Door een dijblessure moest de Fransman Thibaut Pinot immers een vroegtijdig punt achter zijn seizoen zetten. Met Philippe Gilbert (2009 en 2010), de Ier Daniel Martin (2014), de Colombiaan Esteban Chaves (2016) en de Italiaan Vincenzo Nibali (2015 en 2017), vorig jaar tweede, komen vier andere ex-winnaars wel aan de start. De Brit Adam Yates, vorige week winnaar van de Ronde van Kroatië, de Colombiaan Sergio Higuita, derde in Emilia en vijfde in de Tre Valli, de Deen Jakob Fuglsang, de Italiaan Diego Ulissi, de Nederlander Bauke Mollema en de Fransman David Gaudu behoren eveneens tot het kransje van schaduwfavorieten.

De hoop op een dertiende Belgische zege ligt niet alleen op de schouders van Gilbert. Vorig jaar eindigden Dylan Teuns (3e) en Tim Wellens (5e) al in de top vijf. Wellens werd in 2014 ook al eens vierde. En er is ook nog Tiesj Benoot, afgelopen week vierde in de Tre Valli en zesde in Turijn. Voor de zeges van Gilbert was Fons De Wolf (1980) lange tijd de laatste Belgische winnaar. Ook de namen van Philippe Thys (1917), Rik Van Looy (1959), Emile Daems (1960), Herman Van Springel (1968), Jempi Monseré (1969), Eddy Merckx (1971 en 1972) en Roger De Vlaeminck (1974 en 1976) prijken op de erelijst van de “Koers van de vallende bladeren”.

