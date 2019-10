Proximus League – Virton alleen leider na zuinige zege tegen Lommel

Met een 1-0 zege tegen Lommel heeft Virton zaterdag op de tiende speeldag alleen de leiding genomen in eerste divisie B. Stélvio Rosa da Cruz scoorde het enige doelpunt van de partij twee minuten voor tijd. In de stand wipte Virton over Oud-Heverlee Leuven, dat eerder op de dag een 3-1 nederlaag leed bij hekkensluiter Roeselare, en Westerlo, dat vrijdag 1-2 won bij Beerschot. Union Sint-Gillis kan zondag nog naast Virton komen. Het moet daarvoor drie punten pakken in Lokeren.

Met 21 punten heeft Virton twee punten voor op OHL en Westerlo (19). Union volgt met 18 punten, voor Beerschot (11), Lokeren (9), Lommel (7) en Roeselare (5).

bron: Belga