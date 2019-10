Een man heeft zaterdagochtend het vuur geopend in een kerk in Pelham, een stadje in New Hampshire, in het noordoosten van de Verenigde Staten. Daarbij vielen verschillende gewonden. De dader werd opgepakt, zo meldt de gouverneur van New Hampshire, Chris Sununu. Het schietincident vond plaats in de New England Pentecostal Church in Pelham, een stad van 14.000 inwoners.

Het exacte aantal gewonden en hoe erg ze eraan toe zijn, is niet duidelijk.

Bron: Belga