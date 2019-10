Argentijnse Luisa Valenzuela wint belangrijke literatuurprijs

De 80-jarige Argentijnse auteur Luisa Valenzuela heeft vrijdag in Mexico de belangrijke Carlos Fuentes-literatuurprijs gewonnen. Dat heeft het Mexicaanse ministerie van Cultuur bekendgemaakt. Ze is daarmee de eerste vrouw die een van de belangrijkste prijzen in de Spaanstalige wereld in de wacht sleept. De jury prees Valenzuela als “verhalend genie” in romans, kortverhalen en essays. Aan de award is een geldprijs van 125.000 dollar verbonden. De prijs is vernoemd naar de Mexicaanse auteur Carlos Fuentes (1928-2012).

Valenzuela schreef meer dan dertig boeken, waarvan enkele ook in het Engels vertaald zijn. In 1979 vluchtte ze naar New York, waar ze in ballingschap leefde. Ze woonde ook in Parijs, Mexico-Stad en Barcelona.

Eerder wonnen onder anderen Mario Vargas Llosa (2012), Sergio Ramirez (2014), Eduardo Lizalde (2016) en Luis Goytisolo (2018) de Carlos Fuentes-literatuurprijs.

Bron: Belga