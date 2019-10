Apple weer duurste Amerikaanse bedrijf

iPhonemaker Apple heeft Microsoft weer van de troon gestoten als Amerikaanse bedrijf met de hoogste beurswaarde. Apple steeg vrijdag, mede als gevolg van het door de Verenigde Staten en China gesloten gedeeltelijke handelsakkoord, 2,7 procent. Beide bedrijven zijn meer dan 1 biljoen dollar, een miljoen keer een miljoen, waard op de beurs.

Door de stijging van Apple is dat bedrijf nu 1067,5 miljard dollar waard. Dat is 1 miljard dollar meer dan Microsoft. De Windows-maker werd vrijdag 0,4 procent hoger gezet.

Apple en Microsoft strijden al langer om de titel van duurste, beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Ook Amazon mengde zich een tijd lang in die strijd, maar de beurswaarde van de webwinkel is momenteel een kleine 857 miljard dollar.

Als het Saoedi-Arabische staatsoliebedrijf Saudi Aramco naar de beurs gaat, is het overigens gedaan met de hegemonie van de Amerikaanse techbedrijven. Dat bedrijf zou 2 biljoen dollar waard zijn.

