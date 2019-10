Voormalig Zuid-Afrikaans president Jacob Zuma moet terechtstaan voor corruptie

Een Zuid-Afrikaans gerechtshof heeft vandaag beslist dat ex-president Jacob Zuma moet terechtstaan voor verschillende beschuldigingen van corruptie. Met die beslissing wordt Zuma’s vraag tot permanente opschorting van vervolging verworpen. Het hooggerechtshof in Pietermaritzburg besliste gerechtelijke stappen tegen Zuma te ondernemen nadat de rechtbank in mei besliste om zijn oordeel in beraad te houden. Het proces start op 15 oktober, maar volgens analisten zal Zuma om uitstel vragen.

In mei pleitte Zuma’s juridisch team dat de aanklachten tegen de 77-jarige ingetrokken moesten worden omdat er sprake was van politieke tussenkomst en een onredelijk uitstel van vervolging. Toch oordeelde het Zuid-Afrikaanse openbaar ministerie (NPA) dat er duidelijk publiek belang was bij een vervolging, en dat er geen bewijs was van politieke motivatie voor de aanklachten.

Volgens de aanklachten zou Zuma via zijn voormalig financieel adviseur Shabir Shaik smeergeld aangenomen hebben van Frans bedrijf Thales, voor een wapendeal van bijna vier miljard euro in 1999. Shaik werd in 2005 tot 15 jaar cel veroordeeld voor fraude en corruptie. Zuma en Thales hebben de aantijgingen altijd ontkend.

In 2007 werd Zuma ook al beschuldigd, maar die aanklachten werden ingetrokken voor hij president werd in 2009. Begin 2018 klaagde de NPA hem opnieuw aan. Kort daarvoor moest hij onder druk van zijn partij, Afrikaans Nationaal Congres (ANC), aftreden als president. Voor het ANC was dit het schandaal te veel waarin Zuma genoemd werd.

Bron: Belga