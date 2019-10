Thomas Cook – “Blij dat het geen investeringsmaatschappij betreft”

Syndicale vertegenwoordigers reageren positief op de doorstart van een deel van het personeel van Thomas Cook Retail België. Dat zowat 195 personeelsleden aan de slag blijven, is “beter dan ik had verwacht”, zegt Els De Coster van ACLVB. “Bovendien krijgt ook een deel van de touroperator-activiteiten een doorstart. Dat had ik niet verwacht.” De curatoren gaven eerder aan dat de keuze voor het Spaanse Wamos was ingegeven door de beloofde tewerkstelling. De Coster is vooral blij dat het niet gaat om een investeringsmaatschappij, maar om een toeristische speler met kennis van de sector. De bonden kregen ook de belofte dat het personeel (een deel van) haar anciënniteit bij Thomas Cook Retail België zou kunnen behouden.

Ook Patrick Van Holderbeke van ACV Puls noemt de overname een goede zaak. “Uiteraard blijft het een pijnlijke zaak voor de groep van mensen die uiteindelijk toch zonder werk blijft zitten.”

Vrijdag volgt een eerste overleg tussen de bonden en de directie van het nieuwe bedrijf.

Bron: Belga