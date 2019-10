Rus Nagornyy klopt landgenoot en titelverdediger Dalaloyan voor goud in allroundfinale op WK turnen

De Rus Nikita Nagornyy heeft zich vandaag op het WK turnen in het Duitse Stuttgart voor de eerste keer in zijn carrière tot wereldkampioen allround gekroond. Hij bleef zijn landgenoot en titelverdediger Artur Dalaloyan voor. De 22-jarige Nagornyy, die zich eerder al tot Europees kampioen kroonde, verzamelde 88,772 punten. Dalaloyan kwam uit op 87,165, de Oekraïner Oleg Verniaiev maakte de top drie compleet met 86,973 punten. Nagornyy mocht al voor de tweede keer vieren deze week, want de Russen wonnen woensdag ook al de landencompetitie.

De Japanner Kohei Uchimura, die al zes keer de allroundcompetitie won op het WK en alleen recordhouder is, ontbreekt in Stuttgart door blessureleed. Er slaagden geen Belgen in om zich te plaatsen voor de allroundfinale.

Bron: Belga