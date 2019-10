Reisorganisatiekoepel ABTO blij dat een deel van Thomas Cook-medewerkers kan voortwerken

“Namens onze leden kan ik zeggen dat wij verheugd zijn dat er een deeloplossing is gevonden voor (het failliete) Thomas Cook en dat 200 medewerkers hun job kunnen behouden en dat onze sector actief blijven. Het gaat dan ook om zeer professionele en ervaren mensen”, zegt Pierre Fivert, woordvoerder van de reisorganisatiekoepel ABTO (Belgian Association of Travel Organisers) vandaag aan Belga. Over de Spaanse groep Wamos die onder meer 63 winkels van Thomas Cook zou overnemen, kan Fivet niet veel zeggen, omdat die hier niet bekend zijn, “maar dat ze de merknaam Neckermann zouden willen behouden, stemt ons ook tevreden”, meent Fivet, want het gaat om een naam die al 40 jaar garant staat voor professionalisme en kwaliteit.”

Fivet wenst tot slot ook de mensen te danken “die achter de schermen hebben meegewerkt om dit resultaat te bekomen.

Bron: Belga