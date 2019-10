Ook ziekenhuizen in vizier mededingingsautoriteit Ook ziekenhuizen in vizier mededingingsautoriteit

In het UZ Gent heeft dinsdag een huiszoeking plaatsgevonden om op te helderen welke afspraken farmabedrijven maken over bepaalde dure medicijnen. Dat berichten De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag. De Belgische mededingingsautoriteit is deze week niet alleen binnen­gevallen bij het farmabedrijf Roche. Ook het UZ Gent kreeg dinsdag speurders over de vloer. De huiszoekingen moeten ophelderen hoe farmabedrijven voorkomen dat concurrenten hun even werkzame geneesmiddelen aan ziekenhuizen verkopen en welke rol de ziekenhuizen daarbij spelen.

Roche en het UZ Gent zijn, volgens de auditeur-generaal, slechts ‘voorbeelden’ van een ­algemeen systeem dat tegenhoudt dat de ‘witte’ producten van biologische geneesmiddelen voet aan de grond krijgen in ons land. Het gaat om complexe geneesmiddelen waaronder kankermedicijnen en reumamiddelen.

Het UZ Gent is niet het enige ziekenhuis dat een boekje moet opendoen, schrijft De Standaard. Een reeks ziekenhuizen heeft van de mededingingsautoriteit een brief gekregen met de dwingende vraag om informatie te bezorgen over leveranciers, contracten en communicatie met farmabedrijven tussen 2017 en 2019.

Ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro roept de ziekenhuizen op om op een ‘open en constructieve’ manier mee te werken aan het onderzoek. Het UZ Gent

volgt die raad naar eigen zeggen op. Meer wilde de woordvoerster van het UZ Gent aan de krant niet kwijt over de huiszoeking en het onderzoek. In het UZ Gent heeft dinsdag een huiszoeking plaatsgevonden om op te helderen welke afspraken farmabedrijven maken over bepaalde dure medicijnen. Dat berichten De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag. De Belgische mededingingsautoriteit is deze week niet alleen binnen­gevallen bij het farmabedrijf Roche. Ook het UZ Gent kreeg dinsdag speurders over de vloer. De huiszoekingen moeten ophelderen hoe farmabedrijven voorkomen dat concurrenten hun even werkzame geneesmiddelen aan ziekenhuizen verkopen en welke rol de ziekenhuizen daarbij spelen.

Roche en het UZ Gent zijn, volgens de auditeur-generaal, slechts ‘voorbeelden’ van een ­algemeen systeem dat tegenhoudt dat de ‘witte’ producten van biologische geneesmiddelen voet aan de grond krijgen in ons land. Het gaat om complexe geneesmiddelen waaronder kankermedicijnen en reumamiddelen.

Het UZ Gent is niet het enige ziekenhuis dat een boekje moet opendoen, schrijft De Standaard. Een reeks ziekenhuizen heeft van de mededingingsautoriteit een brief gekregen met de dwingende vraag om informatie te bezorgen over leveranciers, contracten en communicatie met farmabedrijven tussen 2017 en 2019.

Ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro roept de ziekenhuizen op om op een ‘open en constructieve’ manier mee te werken aan het onderzoek. Het UZ Gent

volgt die raad naar eigen zeggen op. Meer wilde de woordvoerster van het UZ Gent aan de krant niet kwijt over de huiszoeking en het onderzoek.

bron: Belga