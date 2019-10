Nieuwe gespreksronde gestart in Washington

De Verenigde Staten en China hebben vandaag nieuwe gesprekken opgestart met het oog op een handelsakkoord tussen beide landen. De Chinese delegatie wordt aangevoerd door vicepremier Liu He, aan Amerikaanse zijde tekenen handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin present. President Donald Trump liet intussen weten dat hij Liu He morgen zal ontmoeten in het Witte Huis. Het handelsconflict tussen de twee grootmachten sleept intussen al meer dan een jaar aan, met gevolgen voor de wereldwijde economische groei. Eerder deze week werden nog tientallen Chinese bedrijven door de VS op een zwarte lijst gezet. Daardoor kunnen ze geen Amerikaanse technologie meer kopen.

Mocht deze gespreksronde niets opleveren, dan komen er volgende dinsdag hogere importheffingen op Chinese producten. Die waren begin oktober gepland, maar ze werden uitgesteld tot 15 oktober. Het gaat om een verhoging van 25 naar 30 procent van het invoertarief voor Chinese producten met een waarde van 250 miljard dollar. In december volgen mogelijk nog meer importheffingen.

De voorbije dagen klonk het dat de kans dat er nog een globaal handelsakkoord uit de bus komt, eerder klein is. Er zou eerder sprake zijn van een gedeeltelijke overeenkomst.

De Amerikaanse president Trump heeft het op Twitter over “een belangrijke dag van onderhandelingen met China”. Hij zal morgen de Chinese vicepremier ontmoeten in het Witte Huis. “Zij willen een deal, maar wil ik dat wel?”, tweette Trump nog.

