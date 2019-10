Euromillions Basket League – Limburg United wint vlot van Luik

Op de vijfde speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling heeft Limburg United vrijdag vlot met 93-57 gewonnen van Luik. Bij de rust stond de thuisploeg al 46-26 voor. Luik, dat het nog altijd zonder zijn buitenlanders moest stellen, hield alleen in het eerste kwart (19-18) gelijke tred. In het tweede kwart drukten de manschappen van Brian Lynch op het gaspedaal (27-8) en ook het derde (26-14) en vierde (21-17) zetten ze naar hun hand. Jared Wilson-Frame had met 22 punten, mede dankzij vijf driepunters, het grootste aandeel in de Limburgse zege.

Oostende en Brussels spelen zaterdag de andere wedstrijd van de speeldag in groep B. Na drie zeges en een nederlaag gaat Limburg voorlopig aan de leiding, voor het nog ongeslagen Oostende. Mechelen is na twee zeges en twee nederlagen derde, Brussels met één zege vierde. Luik verloor zijn vier wedstrijden van de heenronde.

bron: Belga