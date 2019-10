“Duidelijke intentie om VRT tot kortwieken tot irrelevante zender”

“Ik zie sinds 2014 een duidelijke intentie van de vorige en huidige regering om de VRT te kortwieken tot een kleine, irrelevante zender.” Dat zegt Vlaams Parlementslid Katia Segers (sp.a) in een reactie op de besparingen bij de openbare omroep. De VRT moet meer besparen dan aanvankelijk gedacht. “Volgens de begrotingscijfers gaat het om 2,4 miljoen euro in 2020, jaarlijks oplopend tot 12 miljoen euro in 2024. Maar er is meer: door onder meer de niet-indexering van de dotatie en de vergrijzingskosten loopt de totale besparing op tot meer dan 40 miljoen euro in 2024”, schreef ceo Paul Lembrechts in een communicatie aan het personeel. Volgens vakbond ACOD staan er 250 jobs op de helling.

Nog eens 40 miljoen besparen bovenop de buitensporige besparingen sinds 2014, dreigt de rol van de omroep als aanjager voor een kwalitatief medialandschap uit te hollen, reageert Katia Segers. “Daar zal de Vlaamse kijker, luisteraar en mediagebruiker de dupe van worden. Er zal immers minstens in het aanbod moeten gesneden worden.”

Segers vraagt zich zelfs af of de VRT drastische maatregelen zoals het opheffen van bijvoorbeeld Canvas zal moeten nemen. “Deze besparingen zijn er echt te veel aan, vooral omdat we uit Europees vergelijkend onderzoek weten dat de VRT in vergelijking met andere Europese publieke omroepen een van de beste leerlingen is, wat betreft prijs, kwaliteit en aanbod.”

bron: Belga