Aleksej Leonov, eerste mens die ruimtewandeling maakte, overleden

De Russische kosmonaut Aleksej Leonov, die als eerste mens ooit een ruimtewandeling maakte, is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat melden de Russische nieuwsagentschappen. De ruimtevaarder stierf in het ziekenhuis aan een langdurige ziekte. Leonov ging op 19 maart 1965 de geschiedenisboeken in toen hij het ruimteschip Voschod 2 verliet en in de ruimte zweefde. Hij werd daarmee de eerste mens die ooit een ruimtewandeling maakte.

Het uitje van Leonov duurde 23 minuten, maar liep bijna slecht af. Zijn ruimtepak was namelijk uitgezet, waardoor Leonov niet meer in het luchtsas kon. Zonder groen licht van de vluchtleiding af te wachten verminderde hij de druk en raakte hij alsnog binnen.

Lenonov nam als commandant ook deel aan het project Sojoez-Apollo in 1975, de eerste gemeenschappelijk ruimtemissie van de VS en de Sovjet-Unie.

Bron: Belga