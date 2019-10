Vrouwen in Iran beleven eerste voetbalmatch in decennia in stadion

Voor het eerst in bijna 40 jaar mochten Iraanse vrouwen vandaag het Azadi-stadion in Teheran binnen om hun nationale mannenvoetbalploeg te zien spelen. Zo’n 3.500 à 4000 vrouwen konden een ticket bemachtigen voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cambodja, die snel uitverkocht was. De vrouwen moesten plaatsnemen in speciale blokken in het stadion, waar enkel vrouwelijke politieagenten en dokters aanwezig waren. Vrouwen die als fotograaf wilden werken tijdens de wedstrijd, kregen wel geen persaccreditatie, hoewel de minister van Sport dat had beloofd.

Al sinds de Iraanse Revolutie mogen vrouwen in het algemeen geen wedstrijden bijwonen van de ultraconservatieve geestelijken, hoewel verschillende politici dat aanvochten. Sommige vrouwen probeerden daarom binnen te geraken met valse baarden. Vorige maand is nog een vrouw omgekomen die zichzelf in brand had gestoken omdat ze een gevangenisstraf had gekregen voor het overtreden van het verbod.

De opheffing van het stadionverbod voor vrouwen geldt enkel voor WK-kwalificatiewedstrijdebn en niet voor wedstrijden in het Iraanse kampioenschap of de Asian Champions League. FIFA-voorzitter Gianni Infantino had ermee gedreigd om Iran uit te sluiten van deelname aan de Wereldbeker van 2022 in Qatar, als vrouwen niet naar internationaal mannenvoetbal mochten kijken in stadions.

bron: Belga