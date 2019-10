Universiteit van Bergen reikt eredoctoraat uit aan Greta Thunberg

De universiteit van Bergen (Henegouwen) heeft vandaag drie eredoctoraten uitgereikt aan mensen die werken aan een duurzame samenleving, de bekendste van de drie is ongetwijfeld de Zweedse tiener Greta Thunberg. Daarnaast kregen ook de Franse oud-minister, milieuactivist en presentator Nicolas Hulot en economist Nicholas Stern, ook actief op het vlak van de ecologie, een eredoctoraat toegekend. De plechtigheid vond plaats in het Théâtre Royal in Bergen. De universiteit ontstond precies tien jaar geleden uit de fusie van de Université de Mons-Hainaut en de Faculté Polytechnique de Mons.

Hulot was tot augustus vorig jaar minister voor Ecologische Transitie, maar stapte op uit onvrede met de beperkte middelen die hij voor zijn beleid toegekend kreeg. De Britse economist Nicholas Stern is een expert inzake de weerslag van de klimaatwijziging op de economie. Greta Thunberg is inmiddels wereldberoemd als klimaatactiviste en klimaatspijbelaarster. Ze maakt ook kans op de Nobelprijs voor de vrede. Die wordt morgen uitgereikt in het raadhuis van Oslo.

Thunberg was er niet zelf aanwezig op de uitreiking, maar bedankte in een videoboodschap de universiteit voor de eer die haar te beurt valt. Volgens rector Philippe Dubois is de universiteit Greta erkentelijk voor de hoop die ze geeft aan jongeren in de heel wereld. “Ze is een ambassadeur van het geweten”, aldus de rector.

Economist Nicholas Stern zei dat hij optimistisch is voor wat de mensheid zou kunnen doen aan de klimaatwijziging, maar pessimistisch voor wat ze de komende jaren echt zal doen.

Bron: Belga