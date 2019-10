Rode Duivels – Romelu Lukaku draagt overwinning en mijlpaal op aan jarige moeder

Romelu Lukaku was donderdagavond na de 9-0 zege van de Rode Duivels tegen San Marino in de EK-kwalificatiecampagne het feestvarken. De Belgische topschutter voegde twee doelpunten toe aan zijn totaal, waardoor de kaap van 50 interlandgoals overschreden is. “Mijn moeder is jarig, dus ik hoop dat ik haar blij gemaakt heb”, reageerde de 26-jarige Lukaku na de wedstrijd. Lukaku slaagde er halverwege de eerste helft in de ban te breken en rolde zo de rode loper uit voor een monsterzege. Voor de goalgetter was het meteen ook zijn 50e doelpunt voor de nationale ploeg. “Maar dat was niet echt een doel. Die missie heb ik twintig doelpunten geleden (toen Lukaku topschutter aller tijden werd, red.) al bereikt”, reageerde ‘Big Rom’ na de match. “Mijn moeder is vandaag jarig. Ik hoop dat ik haar blij heb gemaakt.”

De Rode Duivels gingen in de slotfase nog op zoek naar de 10-0, maar die viel niet. “We hadden graag dat record gebroken, maar 9-0 is ook een goede uitslag”, aldus Lukaku. “We laten wedstrijd na wedstrijd zien dat we beter voetballen. Er staat een team op het veld. Ondanks de tegenstander hebben we kwaliteit getoond. De kwalificatie is binnen. Nu moeten we de campagne zonder puntenverlies afsluiten.”

