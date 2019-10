Rode Duivels – Rode Duivels spelen komend jaar vierde grote toernooi op rij

Met een 9-0 thuiszege tegen San Marino verzekerden de Rode Duivels zich donderdagavond voor eigen publiek op de zevende speeldag in groep I van de kwalificatie voor EURO 2020. Voor de Rode Duivels wordt dat het zesde EK, en na het WK van 2014 in Brazilië, het EK van 2016 in Frankrijk en het WK van vorig jaar in Rusland het vierde grote toernooi op rij. Dat lukte in het verleden nog maar één keer: tussen de jaren 1980 en 1986 waren de Duivels er vier keer op rij bij in EK’s en WK’s, met als uitschieters een tweede plaats op het EK van 1980 en natuurlijk de vierde plaats op het memorabele WK van 1986 in Mexico. Voor het EK van twee jaar later in West-Duitsland hadden ze zich niet kunnen kwalificeren.

Het Koning Boudewijnstadion raakte donderdag aardig gevuld voor de komst van de voetbaldwerg, maar kwalificatie voor een groot toernooi wordt eerder als vanzelfsprekend beschouwd – niemand die er voor de start van de kwalificatiecampagne nog maar aan twijfelt. Het is ooit anders geweest, in een niet zo ver verleden. Voor de kwalificatie voor Brazilië was het van het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea dat de Rode Duivels er nog eens bij waren op een groot toernooi. Na dat WK misten de Belgen vijf grote toernooien op rij. In de voorronde van het EK 2004 in Portugal eindigden ze nipt derde in hun groep, op één punt van groepswinnaar Bulgarije en met evenveel punten als Kroatië. De Kroaten mochten toen naar de barrages op basis van het onderling resultaat (4-0 in Kroatië, 2-1 in België).

Ook in de kwalificatiecampagne voor het WK van 2006 in Duitsland liep het mis voor de Belgen. Ze werden in een groep met Servië, Spanje, Bosnië-Herzegovina, Litouwen en San Marino pas vierde, met twaalf punten uit tien duels. In de voorronde van het EK van 2008 in Zwitserland en Oostenrijk eindigde België pas vijfde in zijn poule (met achttien punten uit veertien duels). Polen, Portugal, Servië en Finland finishten voor de Duivels. Daarna volgde een gemiste kwalificatie voor de Wereldbeker van 2010 in Zuid-Afrika. In een groep met Spanje, Bosnië-Herzegovina, Turkije, Estland en Armenië sprokkelde België tien punten, goed voor een vierde plek.

Met hernieuwde moed begon de nationale ploeg aan de weg richting EK van 2012 in Polen en Oekraïne. Duitsland bleek echter tweemaal te sterk, er was een teleurstellende één op zes tegen een niet eens zo sterk Turkije en puntenverlies tegen Oostenrijk (de beruchte 4-4) en Azerbeidzjan (1-1). België werd derde in de poule, na het ongenaakbare Duitsland en Turkije.

Voor het WK van 1990 plaatsten de Belgen zich als groepswinnaar. Voor het WK van 1994 stootte België in zijn kwalificatiegroep als tweede door, voor het WK van 1998 in de Verenigde Staten werden bijkomende barrageduels gespeeld tegen Ierland (1-1 en 2-1) en vier jaar later moesten de Belgen ook via de barrages naar het WK in Zuid-Korea en Japan. Toen moest Tsjechië eraan geloven (1-0 en 0-1).

