Noorwegen schort elke nieuwe wapenverkoop aan Turkije op

Noorwegen, een lidstaat van de NAVO, schort elke nieuwe wapenverkoop aan Turkije op in verband met de inval in het noordoosten van Syrië. “Gezien de situatie complex is en snel verandert zal het ministerie van Buitenlandse Zaken bij wijze van voorzorg geen nieuwe aanvragen voor exportlicenties voor defensiematerieel (….) ten behoeve van Turkije tot nader order meer behandelen”, zo liet minister van Buitenlandse Zaken Ine Eriksen Søreide vandaag aan het Franse persbureau AFP weten. Turkije is net als Noorwegen lid van het Noord-Atlantisch Bondgenootschap. De Finse minister van Defensie Antti Kaikkonen kondigde aan dat ook zijn land de verkoop van wapens aan Ankara opschort, zo meldt het blad Hufvudstadsblader.

Bron: Belga