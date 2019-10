Minister van Justitie en federaal procureur spreken duidelijk over terreur

Een dag na de schietpartij aan een synagoge in het Oost-Duitse Halle hebben de Duitse minister van Justitie en de federale procureur er vandaag geen twijfel over laten bestaan: het ging om terreur. De 27-jarige vermoedelijke dader Stephan B. had duidelijk de doelstelling om in de synagoge een bloedbad aan te richten en mikte met zijn daad op wereldwijde navolging. Hij handelde alleen en had antisemitische en rechtsextremistische motieven. Stephan B. schoot voor de synagoge een vrouw dood. Daarna schoot hij in een kebabzaak in de buurt ook een man neer. In Landsberg, op zo’n 15 kilometer ten oosten van Halle, verwondde hij op zijn vlucht ook nog een stel. Hij wordt aangeklaagd voor tweevoudige moord en poging tot moord in negen gevallen. In zijn auto werden volgens federaal procureur Peter Frank vier kilogram explosieven aangetroffen.

Voordat hij twee mensen doodschoot, had de Duitser tevergeefs geprobeerd om met geweld de synagoge te bestormen. Meer dan 50 mensen vierden op dat moment in de synagoge Jom Kipoer, de Grote Verzoendag, het belangrijkste Joodse feest.

Minister van Justitie Christine Lambrecht beschouwt het rechtsextremisme als één van de grootste bedreigingen, die de rechtsstaat in Duitsland met alle middelen moet bestrijden. Het rechtsextremisme wordt volgens de SPD-politica ook steeds gewelddadiger en agressiever. De voedingsbodem begint vaak eerst met woorden, waarop dan daden volgen. Het is in het nationale belang dat de Joden in Duitsland in veiligheid kunnen leven, aldus Lambrecht. Ze kondigde aan voorstellen te zullen doen, hoe internetplatformen te verplicht om extreemrechtse uitlatingen te verhinderen.

Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer liet weten dat de Joodse inrichtingen in Duitsland beter bescherming zullen krijgen. Hij wil het aantal effectieven in de veiligheidsdiensten ook “aanzienlijk” optrekken. Gisteren kwam er kritiek op de ordediensten. De Joodse gemeenschap zei niet te begrijpen dat op een belangrijke dag als Jom Kipoer de synagoge in Halle geen extra politiebescherming kreeg.

Bondskanselier Angela Merkel zei dat alle grondwettelijke middelen zullen worden gebruikt om rechtsextremisme en antisemitisme te bestrijden. “Er is ‘zero tolerance'”, stelde ze op een conferentie van de metaalvakbonden in Nürnberg. Speciale eenheden konden Stephan B. gisteren uiteindelijk oppakken. Hij had schotwonden aan de hals. De nacht van woensdag op donderdag bracht hij door in een ziekenhuis in Weißenfels, in de deelstaat Saksen-Anhalt. Vandaag werd hij voor een operatie naar een ziekenhuis in Halle gebracht.

Bij de aanslag op de synagoge gebruikte de Duitser zelfgebouwde wapens. Volgens veiligheidsbronnen waren die niet op de juiste manier in mekaar gezet. Er wordt nog onderzocht of hij de wapens kocht op het ‘darknet’, een afgeschermd deel van het internet dat alleen met speciale software te ontdekken valt.

bron: Belga