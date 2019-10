Iedereen blijft zitten waar hij zit in het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement blijft iedereen dan toch zitten waar hij of zij zit. Dat meldt Vlaamsparlement.tv en wordt bevestigd door twee fractieleiders. “Alle partijen zijn het erover eens dat het niet belangrijk is”, zegt N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele. “Als het dat wel was, hadden we het tijdens de regeringsonderhandelingen wel op tafel gelegd.” Over de zitplaatsen in het Vlaams Parlement wordt al sinds de zomer gebakkeleid. In tegenstelling tot in de Kamer, worden de plaatsen in het Vlaamse halfrond traditioneel verdeeld volgens de positie van de partijen op de links-rechtsschaal van het politieke spectrum. Zo zit PVDA uiterst links in het halfrond en Vlaams Belang uiterst rechts.

N-VA, de grootste partij in het halfrond, was echter niet gelukkig met de indeling. De partij wordt namelijk fysiek verdeeld over het midden- en het rechtervak. Ook bij de start van de vorige legislatuur (in 2014) maakte N-VA daar bezwaren over, maar uiteindelijk beet de fractie toen in het zand.

De administratie van het parlement werkte deze zomer een viertal mogelijke nieuwe indelingen uit. In één daarvan kwam PVDA zelfs naast Vlaams Belang te zitten, tot wanhoop van beide partijen. “Er is echter nooit een echt overleg geweest”, zegt Wilfried Vandaele donderdag. “Het is geagendeerd op het Bureau, maar toen hebben we besloten dat de fractieleiders het onder elkaar moesten bespreken. Daar werd een vergadering voor belegd, maar die is niet kunnen doorgaan. Vervolgens werden de regeringsonderhandelingen opgestart en had eigenlijk niemand nog tijd. De laatste weken is het niet meer ter sprake gekomen. Ik ga er mij als nieuwe N-VA-fractieleider ook niet meer mee bezighouden.”

Alles blijft dus bij het oude, bevestigt ook Groen-fractieleider Björn Rzoska. “De meerderheid heeft ons buiten die gesprekken gehouden, maar als ik de laatste dagen de vraag stelde, kreeg ik de indruk dat we inderdaad gewoon blijven zitten. Anders hadden ze wel al een nieuwe indeling ingevoerd voor de debatten van deze en vorige week.”

Wat wel nog kan veranderen, zijn de plaatsjes van voor naar achter. Vooraan zitten de fractieleiders en de leden van het Bureau, met achter hen de parlementairen volgens een systeem van anciënniteit en penetratiegraad bij de verkiezingen. “Maar ook die verdeling is stilaan in een definitieve plooi gevallen”, denkt Vandaele.

