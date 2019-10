Denemarken voert grenscontroles in aan Zweedse grens

Denemarken gaat vanaf midden november tijdelijk grenscontroles invoeren voor personen die van Zweden naar Denemarken reizen. Dat heeft minister van Justitie Nick Hækkerup donderdag aangekondigd, melden Deense en Zweedse media. Daarmee wil de regering de explosies en het bendegeweld in de grensregio aanpakken. De nieuwe linkse regering in Denemarken heeft een “veiligheidspakket” van zestien maatregelen voorgesteld tegen de georganiseerde misdaad. Behalve de grenscontroles, wil de regering onder meer extra bewakingscamera’s plaatsen en een nieuw centrum oprichten voor misdaadbestrijding en politiesamenwerking in de grensregio bij de Sontbrug tussen Kopenhagen en Malmö.

Er waren de laatste maanden verschillende explosies in Denemarken. In augustus was dat het geval aan een politiekantoor en een gebouw van de Deense belastingdienst in Kopenhagen. Er zou een link zijn met Zweedse bendes. Volgens de Deense premier Mette Frederiksen zijn in de eerste zeven maanden al 180 bendeleden veroordeeld tot in totaal 258 jaar celstraffen.

Aan de Duitse grens voert Denemarken overigens al sinds 2016 tijdelijke grenscontroles uit. Die worden met nog eens zes maanden verlengd, meldt de Deense omroep DR. In de omgekeerde richting doet Zweden als sinds de vluchtelingencrisis van 2015 identiteitscontroles aan de grens met Denemarken.

bron: Belga