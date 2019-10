Een weekendje ontspanning in Spa met de NMBS!

Kuurbaden, prachtige natuur, het oudste casino van de wereld, er zijn meer dan genoeg redenen om naar Spa te trekken voor een weekendje ontspanning.

Je kan Spa gemakkelijk bereiken met de trein. Het station ligt op de lijn tussen Pepinster en Spa-Geronstère. Vanuit Brussel neem je de trein richting Eupen en stap je over in het station van Pepinster. Vandaar neemt een corresponderende trein je mee naar het station van Spa. Dat ligt in het centrum van de stad, op een kwartiertje te voet van het kuurcentrum. Je kan ook via Luik-Guillemins reizen. Dan moet je vandaar de trein tot in Pepinster nemen en vervolgens tot in Spa.

Als je tussen vrijdag 19u en zondag om middernacht een bezoekje brengt aan Spa koop je best een Weekendbiljet. Daarmee krijg je 50% korting op een reis heen en terug in België. Om tijd te winnen, kan je je biljet alvast online kopen via de site van de NMBS: www.belgiantrain.be/nl.

