Vermoedelijke dader bommelding Vlaams Parlement geïdentificeerd

Er is een vermoedelijke dader geïdentificeerd van de bommelding in het Vlaams Parlement die gisteren plaatsvond. Dat meldt het Brusselse parket. Het gaat om een man die in Oost-Vlaanderen woont. Het onderzoek naar de feiten wordt dan ook in handen gegeven van het parket Oost-Vlaanderen. Het parlement werd dinsdagnamiddag ontruimd na een telefonische, Engelstalige bommelding. Het gebouw werd weer vrijgegeven, nadat de Brusselse politie het had doorzocht met explosievenhonden, maar niets verdachts had gevonden. Volgens de diensten van het parlement was er mogelijk een link met de viering van 40 jaar Koerdisch Instituut die eveneens dinsdagnamiddag zou plaatsvinden in het gebouw. Ook dat evenement werd afgelast.

bron: Belga