Poetin waarschuwt Erdogan bij start inval in Syrië

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan in een telefoongesprek gewaarschuwd bij het begin van het Turkse militaire offensief in Syrië. Poetin benadrukte “het belang van het garanderen van de eenheid en de territoriale integriteit van Syrië, en van het respect voor zijn soevereiniteit”, meldt het Kremlin. Het telefoongesprek vond plaats vlak voor de inval in Syrië, meldden Turkse officiële bronnen al. Volgens die bronnen bedankte Erdogan daarin de Russische president voor zijn constructieve houding.

Turkije startte vandaag een offensief tegen de Koerdische militie YPG, de vroegere bondgenoot van de VS in de strijd tegen terreurgroep IS in Noord-Syrië. Moskou steunt in de Syrische burgeroorlog president Bashar al-Assad. Ankara staat aan de kant van de rebellen.

bron: Belga