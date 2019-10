Gekantelde tankwagen E19 – E19 in Nimy vanaf 4 uur ’s ochtends in beide richtingen weer open

De E19 Parijs-Brussel, die ter hoogte van de Bergense deelgemeente Nimy geblokkeerd was als gevolg van een gekantelde tankwagen, zal in de nacht van woensdag op donderdag vanaf 4 uur weer open zijn in beide richtingen. Dat heeft de stad Bergen gemeld in een communiqué. De vrachtwagen was rond 1.30 uur ingereden op de wegenwerken ter hoogte van Maisières en kwam op zijn flank terecht. Het voertuig verloor daarbij een potentieel ontvlambaar en licht giftig product. Er werd een veiligheidszone ingesteld en de snelweg werd in beide richtingen afgesloten. Ook kondigde de stad het gemeentelijk rampenplan af.

bron: Belga