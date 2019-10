Dader van aanval op synagoge zou Duitser met extreemrechts gedachtegoed zijn

De dader van de aanval op een synagoge in de Duitse stad Halle is naar wordt aangenomen een 27-jarige Duitser met een extreemrechtse achtergrond, zo hebben veiligheidsbronnen vandaag aan het Duitse persbureau DPA gezegd. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer zei dat men ervan kan uitgaan dat de gebeurtenissen een “anti-semitische aanval” zijn. Het lijkt waarschijnlijk dat die door rechts extremisme is gemotiveerd. “Volgens de federale procureur-generaal is er voldoende bewijs voor een mogelijke rechts-extremistische achtergrond”, aldus de bewindsman in Berlijn.

bron: Belga