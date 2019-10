Al 300 klachten over reclame voor Bicky Burger

De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) heeft al een 300-tal klachten ontvangen over de reclamecampagne van hamburgermerk Bicky Burger op sociale media. Onder meer Brussels minister voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) liet weten een klacht ingediend te hebben. “In verhouding tot andere campagnes zijn dat er enorm veel”, zegt JEP-voorzitter Piet Moens. Gisteren ontstond op sociale media grote ophef over het nieuwe campagnebeeld van Bicky Burger. Daarop is een man te zien die een vrouw een vuistslag geeft omdat zijn Bicky Burger niet in het juiste doosje zit. “Fake Bicky, Fwa?”, zegt de tekstballon bij de prent van kunstenaar Roy Liechtenstein.

De JEP-voorzitter begrijpt de verontwaardiging. “Geweld in reclame is uit den boze. Dat staat in de code van de internationale kamer van koophandel.” Hij verwacht dat nog meer klachten zullen binnenkomen, maar noemt het huidige aantal al “enorm veel”. Voor de reclamecampagne voor de website RichMeetBeautiful.be van september 2017, die ook niet in goede aarde viel bij de publieke opinie, liepen bijvoorbeeld zo’n 200 klachten binnen.

Momenteel zoekt de JEP uit wie de afzender is van de campagne. Als die in het buitenland ontwikkeld werd, moet de reclamewaakhond van het betrokken land de klachten behandelen. Blijkt het om een Belgische adverteerder te gaan, zal de JEP zich erover buigen.

Inmiddels is de campagne niet meer te zien op de sociale kanalen van Bicky Burger.

bron: Belga