Natalie Imbruglia (44) bevallen van eerste kindje

De Australische actrice en zangeres Natalie Imbruglia is voor het eerst mama geworden. Ze beviel van een zoontje.

Leuk nieuws voor Natalie Imbruglia, die dinsdag beviel van een zoontje dat ze Max Valentine noemde. De 44-jarige zangeres van de wereldberoemde hit ‘Torn’ deelde het heuglijke nieuws zelf op Instagram. “Welkom op de wereld, Max. Mijn hart barst van vreugde”, schreef ze bij een foto van het babyhandje van haar kindje.

Spermadonor

In juli kondigde Imbruglia, die alleenstaand is, aan dat ze zwanger was geraakt met behulp van IVF en een spermadonor. “Zij die me kennen weten dat het iets is waar ik lang heb naar uitgekeken en ik voel me gezegend dat het via de weg van IVF en een spermadonor gelukt is”, klonk het toen.

Misgelopen huwelijk

In het verleden zou de actrice uit onder meer ‘Johnny English’ relaties gehad hebben met Josh Hartnett, David Schwimmer en Lenny Kravitz. Van 2003 tot 2008 was ze getrouwd met muzikant Daniel Johns.