Vakbonden De Lijn ongerust over liberaliseringsplannen

In een pamflet dat vandaag onder het personeel van De Lijn verdeeld werd, geven de drie vakbonden uiting aan hun ongerustheid over de plannen van de nieuwe Vlaamse regering met betrekking tot de liberalisering en afstoting van taken. Ze eisen van de nieuwe mobiliteitsminister Lydia Peeters “ondubbelzinnige antwoorden” op al hun vragen. Zo is er onder meer sprake van een gepland proefproject voor liberalisering in een van de 15 vervoerregio’s in de tweede helft van deze legislatuur. Volgens de vakbonden zei ook De Lijn-topman Roger Kesteloot vandaag tijdens een ondernemingsraad “verrast te zijn dat De Lijn later zal moeten meedoen aan een aanbesteding om de uitbating van deze vervoerregio in eigen regio te kunnen behouden”. “Daar is vooraf nooit sprake van geweest in regeringskringen”, aldus de vakbonden.

De keuzes die de regering Jambon I heeft gemaakt, zijn meer algemeen niet gunstig voor De Lijn. “Wijzelf en de reizigers hoeven in deze legislatuur alvast geen uitbouw van het openbaar vervoer te verwachten”, aldus de vakbonden, verwijzend naar het feit dat de nieuwe regering de piste van een groeiscenario waarop De Lijn in haar recent memorandum op aandrong “doelbewust verlaten heeft”.

“De directie heeft ons tijdens de ondernemingsraad geen uitsluitsel kunnen bieden over hoe wij de teksten nu eigenlijk moeten opvatten. Wij zijn helemaal niet gerustgesteld en zijn er niet van overtuigd dat wij met de intenties van de Vlaamse regering de komende jaren op beide oren kunnen slapen”, aldus de vakbonden, die om die reden een dringend gesprek willen met minister Peeters om daarna “met kennis van zaken” een definitief standpunt in te nemen.

bron: Belga