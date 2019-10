Frederik Backaert rijdt komende twee seizoenen voor Vital Concept-B&B Hotels

De Franse procontinentale wielerploeg Vital Concept-B&B Hotels heeft Frederik Backaert vastgelegd voor de komende twee seizoenen. De 29-jarige Backaert maakt de overstap van Wanty-Groupe Gobert, waarvoor hij zes jaar reed. “Ik had de ploeg vorig jaar al gecontacteerd, maar toen was het al een beetje te laat. Deze keer had manager Jérôme Pineau me begin juli gecontacteerd en toen ging het snel. Ik heb veel vrienden in Bretagne en ik houd van de lokale mentaliteit. Het is mijn droom om de Tro Bro Léon te kunnen winnen en terug te kunnen keren met het fameuze varken”, aldus Backaert, die in 2017 nog tweede werd in de Tro Bro Léon.

bron: Belga