Cindy Franssen en Griet Smaers interim-voorzitters CD&V

Europees Parlementslid Cindy Franssen en schepen in Geel Griet Smaers zijn door de algemene vergadering van CD&V aangesteld als interim-voorzitters van de partij. Ze worden belast met de dagelijkse leiding van de partij, de start van de uitvoering van de aanbevelingen van de ‘groep van 12’ (de zogenaamde 12 apostelen) en de organisatie van de voorzittersverkiezingen. CD&V’ers die zich kandidaat willen stellen voor het voorzitterschap van de partij, hebben daarvoor tot 21 oktober de tijd. De stemming, tussen 28 oktober en 17 november, gebeurt online of per brief. Op 18 november worden de resultaten bekendgemaakt.

Als geen van de kandidaten de vereiste 50 procent van de stemmen haalt, volgt tussen 20 november en 5 december een nieuwe stemronde met de twee best gerangschikte kandidaten. De resultaten worden op vrijdag 6 december bekendgemaakt.

bron: Belga