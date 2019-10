Bijen in Rusland sterven massaal door ongecontroleerd pesticidegebruik

Russische overheidswetenschappers trekken aan de alarmbel over de massale sterfte van bijenkolonies in het land. De oorzaak zou bij het ongecontroleerd gebruik van pesticiden liggen. “Het probleem is dat we onze pesticiden niet zelf maken”, vertelt Jelena Saltykova van het Russische Federaal Instituut voor Biochemie en Genetica. “Er zijn hier geen strikte controlemaatregelen.”

De Russische overheid stelde vast dat tot eind juli meer dan 39.600 bijenkolonies stierven, goed voor zo’n 1,5 procent van alle kolonies in het land. Volgens Saltykova kan dat sterftecijfer nog veel hoger liggen. “Onofficiële statistieken gaan uit van nog hogere aantallen”, verklaarde ze.

