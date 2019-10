Akkoord “eigenlijk onmogelijk” indien Noord-Ierland in douane-unie moet blijven

De Britse premier Boris Johnson heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel vanochtend in een telefoongesprek gezegd dat een akkoord over het Britse vertrek uit de Europese Unie “eigenlijk onmogelijk” is indien de Europeanen eisen dat Noord-Ierland in de Europese douane-unie blijft. Dat meldt een bron uit de omgeving van Johnson. Johnson sprak met Merkel over de voorstellen die hij vorige week had gepresenteerd om alsnog een akkoord te bereiken over een geordend Brits vertrek op 31 oktober. Die plannen bevestigen dat de Britse premier Noord-Ierland uit de Europese douane-unie wil halen, maar de Europeanen maken zich grote zorgen over de bijhorende Britse voorstellen voor de douanecontroles.

Volgens de bron in Downing Street 10 maakte Merkel haar Britse gesprekspartner duidelijk dat een deal “heel onwaarschijnlijk” wordt indien Noord-Ierland uit de douane-unie wordt gehaald. Dat was “een verhelderend moment”, zo wordt de bron geciteerd door de Britse openbare omroep BBC. Vanuit de Duitse regering is nog niet gecommuniceerd over het telefoongesprek.

bron: Belga