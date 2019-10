Moeder geeft zoon aan die aanslag plande op school

Een Amerikaanse moeder heeft haar 17-jarige zoon aangegeven bij de politie omdat ze vermoedde dat hij een aanslag op een school plande. Ze vond gedetailleerde plannen in zijn dagboek.

In een interview met CBS vertelt de moeder, Nicole, dat ze onlangs een dagboek vond van haar 17-jarige zoon. Daarin stonden angstaanjagend veel details over een aanslag op College Place High School in Washington op 20 april 2020, precies 21 jaar na het bloedbad op Columbine High School in 1999. Daar schoten twee tieners twaalf medeleerlingen en een leraar dood. Vervolgens pleegden ze zelfmoord.

Pijpbommen en geweren

In het dagboek schreef de zoon van Nicole onder meer dat hij “gebruik zou maken van pijpbommen en verschillende geweren om iedereen die hij tegenkwam dood te schieten en overlevenden te executeren”. Toen Nicole hem erover aansprak, legde hij uit dat het een schrijfopdracht was en dat het gewoon om fantasie ging.

Depressief

Een gechoqueerde Nicole nam het zekere voor het onzekere en belde de politie op. “Ik ken heel veel mensen die naar die school gaan. Hun levens zouden voorgoed verwoest zijn. Het is verschrikkelijk. Ik had geen andere keuze”, vertelt ze aan CBS.

Volgens Nicole kampte haar zoon met depressie. “Ik maak me zorgen om zijn mentale gezondheid. Hij heeft hulp nodig. Het is voor iedereen veiliger dat hij momenteel in de gevangenis zit”, klinkt het.

“Levens gered”

De politie van College Place prijst de vrouw voor haar moedige beslissing. “Ze is erg dapper. Het moet een enorm zware beslissing voor haar geweest zijn. Ze houdt van haar zoon. Hij plande een aanval op een school. Dat gaat veel verder dan een gewone schrijfopdracht. Dat is niet normaal. Ze heeft hiermee levens gered”, aldus Troy Tomaras.