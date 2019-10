Maxime Lestienne moet geblesseerd afhaken voor duels van Rode Duivels

Maxime Lestienne, voor het eerst sinds 2013 opgeroepen voor de Rode Duivels, moet geblesseerd verstek laten gaan voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen San Marino (donderdag 10 oktober in Brussel, 20u45) en Kazachstan (zondag 13 oktober in Nur-Sultan, 15u00). Lestienne werd in 2013 door Marc Wilmots al eens opgeroepen voor de nationale ploeg, maar hij kwam toen niet in actie. Dat zal ook ditmaal het geval zijn, want de Standard-winger viel zondag tegen Antwerp geblesseerd uit. Na tests blijkt de blessure dermate ernstig dat Roberto Martinez niet op hem kan rekenen voor de komende twee interlands.

Deze namiddag starten de Rode Duivels in het nationaal oefencentrum in Tubeke hun voorbereiding op de duels met San Marino en Kazachstan. België staat met 18 op 18 op kop in groep I. Rusland volgt op drie punten. Op duidelijke afstand staan Kazachstan (7), Cyprus (7), Schotland (6) en San Marino (0). Bij een zege tegen voetbaldwerg San Marino – wat niet meer dan een formaliteit zal worden – kunnen de tickets voor het EK al geboekt worden.

bron: Belga