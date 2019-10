Kmo’s willen blijven aanwerven – vacatures moeilijk ingevuld

Kmo’s willen ook in het laatste kwartaal van het jaar blijven aanwerven. Dat blijkt uit cijfers van hr-dienstverlener SD Worx. Meer kmo’s krijgen hun vacatures echter moeilijk ingevuld. Uit een bevraging naar de tewerkstellingsprognoses door SD Worx blijkt dat de aanwervingsintenties bij kmo’s stabiel blijven: meer dan één op drie van de Belgische kmo’s (33,6 procent) wil aanwerven de laatste drie maanden van het jaar. Dit percentage schommelt al acht kwartalen op rij rond één derde.

Vier op tien kmo’s (38 procent) zegt echter dat de openstaande vacatures voornamelijk lang openstaande vacatures zijn, terwijl dit vorig kwartaal slechts een kwart (26 procent) was. Vooral kmo’s actief in de industrie en bouw hebben moeite met het invullen van de vacatures: zes op de tien kmo’s spreken er van lang openstaande vacatures.

In de provincie West-Vlaanderen in het bijzonder is het moeilijk om geschikt personeel te vinden. Zo heeft één kmo op zes (17 procent) er te maken met vacatures die langer dan een jaar open staan, meer dan een kwart (27,6 procent) van de kmo’s heeft er vacatures die niet ingevuld zijn na zes maanden.

Bron: Belga