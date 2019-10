Geweld Syrië – “Beslissing over Syrië is niet de start van volledige terugtrekking”

De Verenigde Staten gaan zich niet volledig terugtrekken uit Syrië. Dat heeft een hoge Amerikaanse functionaris aan de pers gezegd. Er worden momenteel zo’n 50 soldaten intern overgeplaatst naar een ander gebied in Syrië om onheil te voorkomen. “Dit betekent geen terugtrekking uit Syrië”, luidt het. Volgens de functionaris heeft het Pentagon aan de Turken uitgelegd dat een complete invasie een “slecht idee” zou zijn en dat Ankara haar verantwoordelijkheid zal moeten opnemen in geval van een humanitaire crisis of een heropleving van IS.

De demarche van de Amerikaanse president Donald Trump betekent geen “groen licht” voor een afslachting van de Koerden en Washington zal Ankara economisch schade toebrengen indien Turkije de grenzen overschrijdt, klinkt het voorts, zonder verdere uitleg. “De VS bevinden zich niet in de positie (…) om eventuele maatregelen die Turkije neemt met betrekking tot Syrië aan te vechten”, aldus nog de verantwoordelijke.

bron: Belga