“Operatie Matterhorn” is afgerond. De grootste Britse repatriëringsoperatie in vredestijd, die vele tienduizenden gestrande toeristen van de omgevallen reisreus Thomas Cook moest thuisbrengen, eindigt vandaag op Manchester Airport. Daar landen bijna 400 passagiers uit het Amerikaanse Orlando. In totaal werden de afgelopen twee weken 140.000 toeristen teruggehaald. Dat gebeurde met in totaal 746 vluchten, waarbij 150 vliegtuigen van 50 internationale partners werden gebruikt.

Bron: Belga