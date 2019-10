Bijna 300 arrestaties bij klimaatprotest in Londen

In het centrum van Londen heeft de politie bijna 300 mensen opgepakt die deelnamen aan de klimaatprotesten op initiatief van milieuorganisatie Extinction Rebellion (XR). Duizenden activisten blokkeerden maandag bij de start van de twee weken “internationale rebellie” belangrijke wegen en minstens twee bruggen. De Metropolitan Police meldde ’s avonds dat er in heel Londen zo’n 276 arrestaties werden verricht, terwijl ze demonstranten die midden op de weg zaten nog steeds probeerde te verwijderen. Andere activisten wierpen barricades op of blokkeerden wegen door tenten, voertuigen en geïmproviseerde gebouwen neer te zetten.

Extinction Rebellion en verwante organisaties voerden maandag in zowat zestig steden over de hele wereld acties van burgerlijke ongehoorzaamheid uit verzet tegen de “criminele inactiviteit” van regeringen bij het aanpakken van de klimaat- en ecologische crisis. De Belgische tak van Extinction Rebellion had geen acties gepland. Aanhangers trokken wel naar de acties in Amsterdam, Parijs en Londen om die te steunen.

bron: Belga